Отмениха наказанието за допинг на Ребека Паслер, италианката може да участва на Олимпиадата

Италианската състезателка по биатлон Ребека Паслер може да участва на Олимпийските игри, след като наказанието ѝ за положителна проба за употреба на допинг бе отменено, предаде ДПА.

Апелативният съд на италианския национален антидопингов орган NADO взе решението, след като Спортният арбитражен съд (CAS) в Милано върна делото.

„Ребека Паслер е допусната отново до Милано Кортина 2026“, се казва в изявление на Италианската федерация по зимни спортове в петък, като се добавя, че тя ще се присъедини към съотборничките си от понеделник. Следователно, тя може да се яви в женската олимпийска щафета в сряда, ако ръководителите на отбора я изберат.

Паслер добави: „Винаги съм вярвала в добрата си воля. Бих искала да благодаря на всички, които ми помогнаха, от адвокатите, които следяха случая ми, до Италианската федерация по зимни спортове, семейството ми и приятелите ми. Сега най-накрая мога да се върна напълно фокусирана върху биатлона.“

Според италианската антидопингова агенция, тя е дала положителен тест за летрозол по време на тест извън състезания през януари. Лекарството може да се използва за понижаване на нивата на естроген, но се използва главно за лечение на рак. Биатлонистката твърди, че „това е случай на замърсяване и, че не е виновна“. Апелативният съд заяви, че тя е успяла „да докаже това убедително“.

