Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Отмениха наказанието за допинг на Ребека Паслер, италианката може да участва на Олимпиадата

Отмениха наказанието за допинг на Ребека Паслер, италианката може да участва на Олимпиадата

  • 13 фев 2026 | 12:19
  • 443
  • 0
Отмениха наказанието за допинг на Ребека Паслер, италианката може да участва на Олимпиадата

Италианската състезателка по биатлон Ребека Паслер може да участва на Олимпийските игри, след като наказанието ѝ за положителна проба за употреба на допинг бе отменено, предаде ДПА.

Апелативният съд на италианския национален антидопингов орган NADO взе решението, след като Спортният арбитражен съд (CAS) в Милано върна делото.

Ребека Паслер обжалва отстраняването си пред Спортния арбитражен съд
Ребека Паслер обжалва отстраняването си пред Спортния арбитражен съд

„Ребека Паслер е допусната отново до Милано Кортина 2026“, се казва в изявление на Италианската федерация по зимни спортове в петък, като се добавя, че тя ще се присъедини към съотборничките си от понеделник. Следователно, тя може да се яви в женската олимпийска щафета в сряда, ако ръководителите на отбора я изберат.

Паслер добави: „Винаги съм вярвала в добрата си воля. Бих искала да благодаря на всички, които ми помогнаха, от адвокатите, които следяха случая ми, до Италианската федерация по зимни спортове, семейството ми и приятелите ми. Сега най-накрая мога да се върна напълно фокусирана върху биатлона.“

Според италианската антидопингова агенция, тя е дала положителен тест за летрозол по време на тест извън състезания през януари. Лекарството може да се използва за понижаване на нивата на естроген, но се използва главно за лечение на рак. Биатлонистката твърди, че „това е случай на замърсяване и, че не е виновна“. Апелативният съд заяви, че тя е успяла „да докаже това убедително“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 633
  • 0
54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

  • 13 фев 2026 | 09:04
  • 1712
  • 0
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  • 13 фев 2026 | 08:51
  • 7462
  • 3
Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

  • 13 фев 2026 | 08:25
  • 5031
  • 1
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 5531
  • 1
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 14381
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 15642
  • 34
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 9888
  • 14
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 14381
  • 5
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 6337
  • 12
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 5531
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 36801
  • 26