Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Очаквам хубав мач в Хасково

Иван Кочев: Очаквам хубав мач в Хасково

  • 13 фев 2026 | 10:40
  • 293
  • 0
Иван Кочев: Очаквам хубав мач в Хасково

Утре, Марица (Милево) гостува на ОФК Хасково. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Доволен съм от проведената подготовка. Негативният резултат в последната контрола ни показа грешките, които трябва да отстраним. Предстои ни много сериозен двубой. Съперникът разполага с опитни футболисти. Ще се постараем да отговорим на темпото му. Очаквам да се получи хубав мач и по-добрия да го спечели. Дано времето да позволи да се играе футбол“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица.

Снимка: fcmaricamilevo.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Станимир Стоилов

Левски поздрави Станимир Стоилов

  • 13 фев 2026 | 09:39
  • 1552
  • 5
Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
  • 3869
  • 2
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 5353
  • 10
Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 1762
  • 0
Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
  • 2016
  • 1
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

  • 13 фев 2026 | 00:34
  • 3371
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 12039
  • 23
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 4786
  • 7
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 11436
  • 3
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 5353
  • 10
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 4529
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 31256
  • 18