Иван Кочев: Очаквам хубав мач в Хасково

Утре, Марица (Милево) гостува на ОФК Хасково. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Доволен съм от проведената подготовка. Негативният резултат в последната контрола ни показа грешките, които трябва да отстраним. Предстои ни много сериозен двубой. Съперникът разполага с опитни футболисти. Ще се постараем да отговорим на темпото му. Очаквам да се получи хубав мач и по-добрия да го спечели. Дано времето да позволи да се играе футбол“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица.

Снимка: fcmaricamilevo.com