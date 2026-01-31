Популярни
Христина Вучкова и Протон с драматична загуба в Русия

  • 31 яну 2026 | 21:45
Христина Вучкова и Протон с драматична загуба в Русия

Капитанът на женският национален отбор на България Христина Вучкова и нейният Протон (Саратов) допуснаха драматична 11-а загуба в Суперлигата на Русия. Вучкова и компания се бориха, но допуснаха обрат като гости на коравия тим на Ленинградка (Санкт Петербург) с 2:3 (22:25, 25:20, 25:20, 9:25, 10:15) в среща от 20-ия кръг на шампионата.

Така Протон е на 8-о място във временното класиране с 9 победи, 11 загуби и 27 точки. В следващия 17-и кръг Вучкова и съотборничките й са домакини на друг силен тим - Заречие (Одинцово). Мачът е в събота (7 февруари) от 17,00 часа българско време.

Христина Вучкова игра цял мач и завърши със скромните 6 точки (3 блока и 20% ефективност в атака - +3).

Екатерина Геращенкова стана най-резултатна за Протон с 27 точки (1 блок, 1 ас, 60% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +13), а Анна Котикова добави 19 точки (3 блока, 3 аса, 28% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +7), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Ленинградка Валерия Романова реализира 19 точки (2 блока и 43% ефективност в атака - +14), резервата Анна Мелникова приключи с 11, а Елизавета Рубан и Олга Юриева се отчетоха с по 10 точки за победата.

