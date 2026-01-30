Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

  • 30 яну 2026 | 16:32
  • 267
  • 0
Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

Отборът на ПАОК (Солун), в който играе бившият национал Николай Колев, се класираха на четвъртфинали в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите. Гръцкият гранд отстъпиха на украинския Епицентър-Подоляни Хородок с 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 7:15) във втория осминафинален мач помежду им, изигран в Солун.

В първия мач волейболистите на Хрисовалантис Мамес спечелиха с 3:0 гейма и им бяха нужни два гейма, за да продължат напред.

В следващия етап ПАОК излиза срещу белгийския Линдеман Аалст, който отстрани естонския Бигбанк Тарту.

Николай Колев бе титуляр в първите три гейма, като се отчете с 6 точки (1 ас). Най-резултатен бе Фернандо Рамос с 13 точки (2 блокади), с 11 точки се отчете Ласаро Торес (1 блокада). За съперника Данило Уривкин се разписа с 18 точки, Микита Любан записа 14 точки (1 блокада).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пловдивско дерби за Марица преди последния мач от групите в Шампионската лига

Пловдивско дерби за Марица преди последния мач от групите в Шампионската лига

  • 30 яну 2026 | 13:17
  • 413
  • 0
Елица Атанасийевич близо до полуфинали в Европа

Елица Атанасийевич близо до полуфинали в Европа

  • 30 яну 2026 | 13:11
  • 502
  • 0
Анте Гилянович: Основната ни амбиция с Дунав е да запазим мястото си в елита

Анте Гилянович: Основната ни амбиция с Дунав е да запазим мястото си в елита

  • 30 яну 2026 | 13:04
  • 639
  • 0
Матей Казийски със 17 точки, Цветан Соколов добави 12 точки, но Халбанк не се справи с Галатасарай в ШЛ

Матей Казийски със 17 точки, Цветан Соколов добави 12 точки, но Халбанк не се справи с Галатасарай в ШЛ

  • 30 яну 2026 | 12:00
  • 929
  • 0
Нови изпитания за фаворитите в 14-ия кръг на efbet Супер Волей

Нови изпитания за фаворитите в 14-ия кръг на efbet Супер Волей

  • 30 яну 2026 | 10:06
  • 748
  • 0
Билетът за Нефтохимик - Пирин е за нещо повече от мач: фенска среща с Купата на България в Бургас

Билетът за Нефтохимик - Пирин е за нещо повече от мач: фенска среща с Купата на България в Бургас

  • 30 яну 2026 | 09:51
  • 567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 2790
  • 5
Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 46578
  • 78
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 65652
  • 22
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 11686
  • 28
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 35935
  • 11
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 7879
  • 14