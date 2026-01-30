Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

Отборът на ПАОК (Солун), в който играе бившият национал Николай Колев, се класираха на четвъртфинали в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите. Гръцкият гранд отстъпиха на украинския Епицентър-Подоляни Хородок с 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 7:15) във втория осминафинален мач помежду им, изигран в Солун.

В първия мач волейболистите на Хрисовалантис Мамес спечелиха с 3:0 гейма и им бяха нужни два гейма, за да продължат напред.

В следващия етап ПАОК излиза срещу белгийския Линдеман Аалст, който отстрани естонския Бигбанк Тарту.

Николай Колев бе титуляр в първите три гейма, като се отчете с 6 точки (1 ас). Най-резултатен бе Фернандо Рамос с 13 точки (2 блокади), с 11 точки се отчете Ласаро Торес (1 блокада). За съперника Данило Уривкин се разписа с 18 точки, Микита Любан записа 14 точки (1 блокада).