Нефтохимик ще вдъхновява младежи със спечелената Купа България

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) ще вдъхнови младежи с триумфа си в турнира за efbet Купа на България 2026. Треньорът Иван Станев заедно с част от неговите играчи ще гостуват в Международния младежки център-Бургас на 17 февруари (вторник). Те ще се срещнат с любители на волейболната игра, както и с участници в клуба по волейбол към ММЦ-Бургас. Началото е в 18,30 часа.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Присъстващите ще могат да задават своите въпроси към гостите, както и да се снимат с тях и да получат автограф. Накрая на събитието всеки ще има възможността да се снима и с Купата на България, която бургаският клуб ще донесе.

"За нас е чест да посрещнем носителите на Купата на България по волейбол за 2026 година! Треньорът на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев и част от неговите играчи ще бъдат в ММЦ-Бургас, за да споделят с любителите на волейбола емоциите си от успеха през януари. Всеки присъстващ ще може да зададе своите въпроси към тях или да се снима, както и да си направи фото с Купата. Елате заедно да изкажем нашата благодарност към бургаския клуб за това, че ни направи за пореден път горди!", написаха от ММЦ-Бургас.