Анина Цурбриген вече е в олимпийското село

Единствената състезателка на България в алпийските ски на олимпийските игри Милано – Кортина 2026 година – Анина Цурбриген вече е в олимпийското село. С нея е и треньорката Мария Киркова. Цурбиген, чиято майка и българка, се състезава за нашата страна от няколко години. Тя е част от велик скиорски род, известен най-вече с успехите на Пирмин Цурбриген, който е четири пъти световен шампион и веднъж е носител на Големия кристален глобус.

През миналата година Анина участва за България на планетарния шампионат в Заалбах, Австрия, където зае 33-то място в гигантския слалом. На тези олимпийски игри Анина ще кара слалом и гигантски слалов. Гигантският слалом е насрочен за 15 февруари. Слаломът по програма трябва да се проведе на 18 февруари.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри