  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Първа загуба за лидера Етрополе във Висшата лига

  • 12 фев 2026 | 18:08
  • 328
  • 0
В сряда беше изигран междинния 11-и кръг от редовния сезон на Висшата лига. Отборите отново показаха силен хъс за победа и донесоха силни емоции на волейболните фенове.

Едноличният лидер в класирането Етрополе допусна първа загуба от началото на сезона в драматичен двубоя срещу Софийски университет. Отборът от София изигра силен мач и успя да вземе победата с 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:18, 15:11). В Перник също се изигра поредно зрелищно дерби, предоставено от Миньор и Звездец. В крайна сметка в тайбрека гостите от Горна Малина успяха да запазят самообладание и да победят с 3:2 (27:25, 26:28, 29:27, 24:26, 15:11).

Пореден взривяващ кръг във Висшата лига
Във Варна домакините от Черноморец 2008 (Бяла) взеха гейма срещу Металург (Перник) и направиха силен следващ, но не успяха да обърнат резултата и загубиха с 1:3 (23:25, 16:25, 25:20, 25:27). Ботев (Луковит) изиграха силен мач и победиха чисто с 3:0 (25:16, 25:22, 25:14) Родопа (Смолян).

Хебър (Пазарджик) също изиграха силен мач, но не успяха да вземат победа срещу ВАСК. Така софиянци си тръгнаха с победа с 3:0 (27:25, 28:26, 25:19), а пазарджиклии остават без победа. Раковски 1964 (Севлиево) победиха Изгрев (Ябланица) с 3:0 (25:17, 25:15, 25:22), с което са почти сигурен участник в плейофите.

