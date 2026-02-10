Популярни
  10 фев 2026 | 19:50
Пореден взривяващ кръв във Висшата лига

Пореден кръг с оспорвани и емоционални срещи във Висшата лига беше изигран този уикенд. Миньор и Металург взривиха Перник за пореден път. Двата отбора отново изиграха много оспорван мач, който повиши градусите в залата (б.р. след драматичния мач за Купа България Висша лига). Двата отбора си размениха по 2 гейма като в тайбрека нервите на "жълто-черните" се оказаха по-здрави и записаха победа с 3:2 (25:22, 17:25, 25:22, 19:25, 15:13).

ВАСК и Раковски 1964 (Севлиево) също представиха петгеймова драма в София като си размениха по два гейма, но домакините бяха категорични в тайбрека и победиха с 3:2 (23:25, 25:17, 21:25, 25:19, 15:4). Още една петгеймова драма се изигра в Горна Малина, където Звездец допусна първа домакинска загуба от началото на сезона. Двата отбора нажежиха атмосферата и изиграха интригуващ мач до самия край. В крайна сметка Град (Белоградчик) си тръгнаха с втора победа срещу този съперник (б.р. след същия резултат в срещата за Купа България Висша лига) с 3:2 (26:28, 25:19, 20:25, 25:22, 16:14). Така Град почти сигурно си осигуряват място в плейофите, което не са постигнали в новия формат на Висшата лига.

Етрополе остават едноличен водач след 3:1 (26:28, 26:24, 25:19, 25:19) срещу Ботев (Луковит). Добруджа 07 (Добрич) постигна победа у дома срещу Софийски университет с 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:22). Добричлии запазват второто място във временното класиране и по всяка вероятност ще имат предимство е плейофите.

Изгрев (Ябланица) загуби един гейм, но успя да вземе победа с 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:22) у дома срещу Черноморец 2008 (Бяла). Така тимът от Ябланица запазва шансове да играе плейоф, което не са постигнали в новия формат на Висшата лига. Родопа (Смолян) постигна победа срещу младият отбор на Хебър (Пазарджик) с 3:0 (25:15, 25:22, 25:20). Така тимът от Пазарджик е сигурен участник в мачовете за оставане във Висшата лига, а смолянчани ще се борят да не са сред застрашените в следващия кръг.

До плейофите остават само три кръга, а кои ще са осемте отбора все още не е ясно и интригата се запазва.

