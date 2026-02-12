Швейцария ступа Франция в откриващия си мач на Милано - Кортина 2026

Тимо Майер отбеляза два гола за отбора на Швейцария при победата с 4:0 над Франция в откриващия мач от Група А на мъжкия турнир по хокей на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026, игран в зала „Сантажулия“ в Милано.

Майер, нападател на Ню Джърси Девилс, отправи четири удара към вратата и завърши мача с показател +3 в първото си участие на олимпийски игри. Леонардо Дженони направи 26 спасявания, а Дамиен Риа и Джей Джей Моузър също се разписаха за Швейцария (1-0-0-0).

Дженони, вратарят зад сребърните медали на Швейцария от последните две световни първенства, бе избран за Най-полезен играч на турнира през 2025 г., когато записа баланс 5-0-2, със средно 0.99 допуснати гола на мач, 95.3% отразени удари и четири „сухи“ мрежи в седем мача.

Антоан Келер направи 36 спасявания за Франция (0-0-0-1), която има един играч от НХЛ в състава си – нападателя на Монреал Канейдиънс Александър Тексиe. Франция не успя да реализира нито една от четирите си възможности при числено превъзходство в първото си олимпийско участие от Игрите в Солт Лейк Сити през 2002 г. насам.

Риа даде аванс на Швейцария от 1:0 с гол при числено превъзходство само 55 секунди след началото на мача, след като вкара добавка след удар на Свен Андригето.

Моузър, защитник на Тампа Бей Лайтнинг, покачи на 2:0 в 3:06 минута на първата третина с шут от китката от левия кръг за була. Той има общо шест точки (един гол и пет асистенции) в 10 мача на Световното първенство през 2025 г.

Майер увеличи резултата на 3:0 в 10:08 минута на третата третина, като засече подаване пред вратата, след като капитанът на Швейцария Роман Йози обиколи зад мрежата и му подаде отпред. Той отбеляза втория си гол в мача за 4:0 в 16:13 минута, когато стреля от левия кръг, а шайбата премина между краката на Келер.

И двата отбора ще играят отново в петък – Швейцария ще се изправи срещу Канада, а Франция ще се срещне с Чехия.