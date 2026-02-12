Алберт Попов вече тренира в Бормио преди олимпийския слалом в понеделник

Българският ас в алпийските ски Алберт Попов започна тренировки в Бормио преди предстоящия в понеделник (16 февруари) мъжки слалом от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина. Аби публикува няколко снимки от своите тренировки по пистите в италианския курорт, които изглеждат много интензивни.

Първоначално Алберт и неговия екип обмисляха участие и в предстоящия в събота (14 февруари) гигантски слалом. Впоследствие обаче беше решено той да бъде съхранен за атака на медалите в неговата коронна дисциплина слалом в понеделник.

До момента в своята кариера Алберт Попов има две участва на Олимпийски игри в Пьончанг 2018 и Пекин 2022. Неговото най-доброто класиране е деветото място то слалома в Китай преди четири години.