Брийзи Джонсън получи предложение за брак след финала на супер-г в Кортина

Олимпийската шампионка по спускане Брийзи Джонсън, която не успя да завърши супергигантския слалом на Игрите в Милано-Кортина по-рано днес, все пак си тръгна от пистата "Олимпия дела Тофане" в Кортина д’Ампецо щастлива и с нещо ценно - годежен пръстен.

Breezy Johnson’s boyfriend Connor Watkins proposed to her after the super-G run 💍❤️ pic.twitter.com/GxKjSueh50 — TNT Sports (@tntsports) February 12, 2026

Дългогодишният приятел на американката - Конър Уоткинс, ѝ предложи брак близо до финалната линия. Заобиколена от членове на отбора на САЩ Джонсън каза „Да!“ и последва прегръдка.

An Olympic proposal! 😍



Team USA's Breezy Johnson said YES after her partner proposed at the Super-G finish line 🫶#MilanoCortina2026 #AlpineSkiing pic.twitter.com/GqAsNd5YNW — The Olympic Games (@Olympics) February 12, 2026

След това 30-годишната Джонсън протегна лявата си ръка, за да покаже бижуто - син сапфир, обграден от бели сапфири, инкрустирани в бяло злато. Предложението за брак дойде около час след падането на скиорката в супергигантския слалом.

Снимки: Gettyimages