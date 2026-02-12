Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Брийзи Джонсън получи предложение за брак след финала на супер-г в Кортина

Брийзи Джонсън получи предложение за брак след финала на супер-г в Кортина

  • 12 фев 2026 | 16:02
  • 453
  • 0
Брийзи Джонсън получи предложение за брак след финала на супер-г в Кортина

Олимпийската шампионка по спускане Брийзи Джонсън, която  не успя да завърши супергигантския слалом на Игрите в Милано-Кортина  по-рано днес, все пак си тръгна от пистата "Олимпия дела Тофане" в Кортина д’Ампецо щастлива и с нещо ценно - годежен пръстен.

Дългогодишният приятел на американката - Конър Уоткинс, ѝ предложи брак близо до финалната линия. Заобиколена от членове на отбора на САЩ Джонсън каза „Да!“ и последва прегръдка.

След това 30-годишната Джонсън протегна лявата си ръка, за да покаже бижуто - син сапфир, обграден от бели сапфири, инкрустирани в бяло злато. Предложението за брак дойде около час след падането на скиорката в супергигантския слалом.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
  • 883
  • 2
Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 404
  • 0
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 1174
  • 0
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

  • 12 фев 2026 | 14:54
  • 596
  • 4
Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

  • 12 фев 2026 | 14:40
  • 1174
  • 3
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:27
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4276
  • 4
11-те на Локо и Ботев

11-те на Локо и Ботев

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2166
  • 0
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 16968
  • 70
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 11807
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 7385
  • 15
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 18169
  • 39