Партизан и Левски 2007 договориха контрола

  12 фев 2026 | 15:23
  • 183
  • 0
Партизан и Левски 2007 договориха контрола

Партизан (Червен бряг) и едноименния тим на град Левски ще изиграят приятелска среща. Контролата е насрочена за 28 февруари. Въпросният спаринг беше договорен екстремно. Бързата реакция беше предизвикана от изтегления жребий за междуобластните квалификации на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Преди него, Левски 2007 се беше разбрал за контрола с Академик (Свищов), а Партизан с Локомотив (Мездра). Мачовете бяха насрочени за 28 февруари. Отпаднаха обаче, защото на същата дата „студентите“ и „железничарите“ имат двубои за купата на АФЛ.

