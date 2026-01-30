Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
Треньор, вратари и нападател подсилват Партизан

  • 30 яну 2026 | 11:18
  • 475
  • 0

Трима нови тренират в Партизан (Червен бряг). Става въпрос за нападателя Пламен Аспарухов, вратарите Веселин Ганчев и Мартин Колев. Първите двама играха през есента за Ювентус (Малчика). В червенобрежкия тим, Ганчев ще е играещ треньор на вратарите. Преди споменатите трима, старши треньорът Николай Боянов привлече фланговия Димитър Димитров, крилата Венцислав Миленов от едноименния тим на град Левски и Иван Кирилов от Локомотив (Мездра). Преди няколко дни, Партизан започна подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига.  

