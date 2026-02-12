Само за 2 часа свършиха билетите за приемането на Федерер в Злата на славата

Билетите за церемонията по въвеждането на Роджър Федерер в Залата на славата на тениса бяха разпродадени за две минути, дори след като организаторите пуснаха хиляди допълнителни пропуски за външна прожекция.

„Капацитетът е ограничен в това малко и исторически значимо съоръжение“, написаха организаторите, цитирани от АП.

От Залата на славата на тениса заявиха, че въодушевлението за въвеждането на Федерер е било очаквано, тъй като става дума за първия състезател с 20 титли от Големия шлем.

В допълнение към 900-те билета, които бяха налични първоначално, организаторите пуснаха допълнителни 3600 места за прожекция на открито. Дори и така 4500-те пропуска се разпродадоха в рамките на две минути.

Залата, която се намира в Нюпорт, Роуд Айлънд, наскоро претърпя ремонт на стойност 3 милиона долара, за да се подготви за тазгодишната церемония, при която ще бъде приет Роджър Федерер, както и за потенциалното въвеждане на Серина Уилямс догодина, в случай че тя не направи завръщане в женския тенис.