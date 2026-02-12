Популярни
Ботев с Антоан Конте срещу Локо в пловдивското дерби

  • 12 фев 2026 | 10:54
Ботев с Антоан Конте срещу Локо в пловдивското дерби

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров определи група от 20 футболисти за днешния сблъсък с Локомотив (Пловдив). Срещата от 1/4-финалите за Sesame Купа на България е тази вечер от 18:00 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив. В разширения състав попадна последното ново попълнение Антоан Конте.

Ето и групата на „жълто-черните“: 1. Християн Славков, 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 9. Алекса Мараш, 10. Емерсон Родригес, 11. Педро Игор, 13. Самуил Цонов, 14. Карлос Алгара, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 27. Браян-Антони Хайн, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 45. Едсон Силва, 77. Лукас Араухо, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу

