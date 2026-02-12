Тейлър Фриц е 1/4-финалист в Далас

Водачът в схемата Тейлър Фриц (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Американският тенисист преодоля сънародника си Брандън Накашима с 6:3, 6:4 в двубой от втория кръг, продължил само 69 минути.

Фриц осъществи ключов пробив за 5:3 в първия сет и го спечели с 6:3, а във втората част поведе с 4:2 и нямаше проблеми да стигне до крайното 6:4.

Съперник на Тейлър Фриц в спора за достигане до полуфиналите ще бъде друг представител на домакините - Себастиан Корда, който отстрани осмия поставен Франсис Тиафо (САЩ) със 7:5, 6:1.

Третият в схемата испанец Алехандро Давидович Фокина надви с 6:4, 6:4 американеца Алекс Микелсен, който острани българина Григор Димитров в първия кръг на турнира.

Петият поставен Томи Пол от САЩ достигна втория кръг след успех над сънародника си Дженсън Бруксби с 4:6, 6:4, 7:6(4), а французинът Адриан Манарино също стартира с победа в Далас, преодолявайки Адам Уолтън от Австралия с 6:4, 6:2.

Итън Куин (САЩ) си уреди двубой с хърватина Марин Чилич във втория кръг, побеждавайки друг американец Тревър Свайда със 7:6(3), 7:5, докато Елиът Спицири (САЩ) отстрани австралиеца Джеймс Дъкуърт с 6:2, 6:4.