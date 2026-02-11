Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вавринка продължава да впечатлява

Вавринка продължава да впечатлява

  • 11 фев 2026 | 20:30
  • 683
  • 0
Вавринка продължава да впечатлява

Бившият шампион Стан Вавринка започна с победа участието си на тенис турнира в зала в Ротердам с награден фонд от близо 2,5 милиона евро.

40-годишният швейцарец спечели в първия кръг с 6:3, 6:4 срещу 17-годишния нидерландски квалификант Тайс Богард. Вавринка, който е шампион в турнира през 2015 година, реализира по един пробив и в двата сета и не допусна да загуби подаването си нито веднъж.

С успеха си над Богард Вавринка стана играчът, победил по-млад съперник с най-голяма разлика във възрастта в мач от турнирите на АТП. Разликата между двамата е 23 години и 3 месеца. Единственият друг двубой, в който разликата във възрастта между двамата тенисисти е била по-голяма, е този между Доминик Тийм и Томас Мюстер във Виена през 2011 година. Тогава 18-годишният Тийм печели срещу 44-годишния Мюстер, като разликата между тях е 25 години и 11 месеца.

Във втория кръг Вавринка ще играе с водача в схемата Алекс де Минор от Австралия.

С победа в Ротердам започна и Стефанос Циципас. Гръцкият представител се нуждаеше от 83 минути, за да елиминира осмия в схемата Артюр Риндеркнех от Франция със 7:5, 6:3. Мачът се реши в края на първия и началото на втория сет, когато след 5:5 гейма Циципас спечели шест от следващите седем, за да отвори преднина, която Риндеркнех нямаше как да стопи.

В следващия етап Циципас ще срещне втората ракета на Нидерландия Ботик ван де Зандсхулп.

В може би най-интересния мач за деня Александър Бублик от Казахстан спечели с 6:7(2), 7:6(1), 7:5 срещу Хуберт Хуркач от Полша. Хуркач сервираше за спечелването на мача във втория сет, но направи три двойни грешки, което върна неговия съперник в мача. В решителния трети сет Бублик проби за 6:5, след това отрази две точки за рибрейк и успя да затвори срещата. За Бублик това бе първа победа над Хуркач от февруари 2020 година.

Във втория кръг третият в схемата Бублик ще играе с германеца Ян-Ленард Щруф.

Австралиецът Кристофър О'Конъл пък стана първият четвъртфиналист, след като победи със 7:6(9), 6:4 британеца Камерън Нори в среща от втория кръг.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 1277
  • 0
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

  • 11 фев 2026 | 11:31
  • 553
  • 0
Александър Лазаров с гневна реакция срещу федерацията по тенис

Александър Лазаров с гневна реакция срещу федерацията по тенис

  • 11 фев 2026 | 09:58
  • 3990
  • 6
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 21486
  • 40
Две българки стартираха с победи в Монастир

Две българки стартираха с победи в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:50
  • 1180
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:21
  • 814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 122861
  • 651
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 89376
  • 88
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 5815
  • 15
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7422
  • 3
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16120
  • 5
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 536
  • 0