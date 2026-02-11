Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Шампионката Симон: Отмъстих си!

Шампионката Симон: Отмъстих си!

  • 11 фев 2026 | 20:01
  • 1132
  • 0

Френската биатлонистка Жулия Симон сподели емоциите си след победата си в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

За 29-годишната спортистка това беше първият индивидуален олимпийски златен медал. Нейната сънародничка Лу Жанмоно се класира втора, а българката Лора Христова завърши трета.

„Невероятно трогателен момент. Много се гордея с това как се представих в състезанието. Не се паникьосах нито веднъж. Изобщо не съм нервна на тези Олимпийски игри, просто се забавлявам. На предишните игри обърках стрелбата, пристигнах на стрелбището бързо и пропуснах три изстрела. Не можах да се справя с напрежението. Днес успях да си отмъстя и е невероятно“, цитира Nordicmag думите на Симон.

Тя също така помоли журналистите да я оставят на мира във връзка със случая с кражба на банкова карта. „Бих искал да ни оставят на мира. Снощи отново прочетох нещо неприятно, но днес мисля, че доказах на всички, че заслужавам място на Олимпийските игри“, добави Симон.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Подмениха счупения златен медал на Брийзи Джонсън

Подмениха счупения златен медал на Брийзи Джонсън

  • 11 фев 2026 | 15:42
  • 973
  • 0
Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 4189
  • 0
Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

  • 11 фев 2026 | 14:18
  • 2116
  • 4
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16090
  • 5
Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 4081
  • 1
Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

  • 11 фев 2026 | 13:56
  • 1981
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 122627
  • 651
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 89146
  • 87
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 5389
  • 9
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7165
  • 3
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16091
  • 5
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 510
  • 0