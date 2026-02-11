Шампионката Симон: Отмъстих си!

Френската биатлонистка Жулия Симон сподели емоциите си след победата си в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

За 29-годишната спортистка това беше първият индивидуален олимпийски златен медал. Нейната сънародничка Лу Жанмоно се класира втора, а българката Лора Христова завърши трета.

„Невероятно трогателен момент. Много се гордея с това как се представих в състезанието. Не се паникьосах нито веднъж. Изобщо не съм нервна на тези Олимпийски игри, просто се забавлявам. На предишните игри обърках стрелбата, пристигнах на стрелбището бързо и пропуснах три изстрела. Не можах да се справя с напрежението. Днес успях да си отмъстя и е невероятно“, цитира Nordicmag думите на Симон.

"Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix" : championne olympique de l’individuel, Julia Simon avait des choses à dire au micro d’Eurosport après son sacre #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/pVDsN2oNuD — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2026

Тя също така помоли журналистите да я оставят на мира във връзка със случая с кражба на банкова карта. „Бих искал да ни оставят на мира. Снощи отново прочетох нещо неприятно, но днес мисля, че доказах на всички, че заслужавам място на Олимпийските игри“, добави Симон.