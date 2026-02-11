Олимпийските играчки талисмани в Милано-Кортина са почти разпродадени

Организаторите се надяват на бързо попълване на запасите от играчката-талисман на Зимните олимпийски игри, предаде ДПА.

Плюшените играчки на белия хермелин, който е наречен Тина на името на Кортина - се оказаха изключително популярни сред феновете - дотолкова, че са почти разпродадени във всички официални олимпийски магазини.

Лука Казаса, който е директор по комуникациите за оперативните дейности на Игрите, заяви: „Разговаряме с всички наши доставчици. Скоро ще имаме стоките отново. Това е пример за ентусиазма зад Игрите, че официалните магазини са почти разпродадени.“