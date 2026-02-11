Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Япония въведе ново правило при равенство в редовното време

Япония въведе ново правило при равенство в редовното време

  • 11 фев 2026 | 18:42
  • 557
  • 1
Япония въведе ново правило при равенство в редовното време

Японската Джей Лига одобри за сезон 2026 правило, което премахва равенствата, като вместо това ще се изпълняват дузпи. Победителят от тях ще получава две точки, а загубилият – една. Мярката беше подкрепена от клубовете в елита на японския футбол с цел да се въведе нововъведение в системата за определяне на победител.

Това правило ще се прилага само през този сезон 2026, който е преходен, защото японците решиха да синхронизират календара си с европейския. Досега те бяха в график пролет - есен, но ще минат на наложения по нашите ширини есен - пролет. За да започнат “на чисто” от идната есен, азиатците ще изиграят един сезон от сега до лятото.

След като календарът бъде напълно синхронизиран, правилото за дузпите след равенство ще отпадне. Останалата част от точковата система остава непроменена – три точки за победител в редовното време и нула за загубилия.

Освен всичко в Джей Лигата искат и техните трансферни прозорци да съвпадат с тези в Европа.

Новото правило беше използвано за първи път в мача между Киото Санга и Висел Кобе на 6 февруари. Срещата завърши 1:1 в редовното време, след което тимът от Кобе надделя при ударите от бялата точка.

Иначе по-различно от стандартното правило има например в българския футбол през сезон 1984/85 г. За победа в “А” група тогава се начисляват 2 точки, за равенство 1, с изключение на случаите, когато резултатът е 0:0, а за загуба не се начисляват точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

  • 11 фев 2026 | 15:22
  • 580
  • 0
Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 991
  • 0
Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

  • 11 фев 2026 | 14:57
  • 2476
  • 3
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

  • 11 фев 2026 | 14:39
  • 2092
  • 1
Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 3352
  • 0
Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 1877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 72394
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70762
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35210
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4379
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13664
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 686
  • 0