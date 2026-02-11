Япония въведе ново правило при равенство в редовното време

Японската Джей Лига одобри за сезон 2026 правило, което премахва равенствата, като вместо това ще се изпълняват дузпи. Победителят от тях ще получава две точки, а загубилият – една. Мярката беше подкрепена от клубовете в елита на японския футбол с цел да се въведе нововъведение в системата за определяне на победител.

Това правило ще се прилага само през този сезон 2026, който е преходен, защото японците решиха да синхронизират календара си с европейския. Досега те бяха в график пролет - есен, но ще минат на наложения по нашите ширини есен - пролет. За да започнат “на чисто” от идната есен, азиатците ще изиграят един сезон от сега до лятото.

След като календарът бъде напълно синхронизиран, правилото за дузпите след равенство ще отпадне. Останалата част от точковата система остава непроменена – три точки за победител в редовното време и нула за загубилия.

Освен всичко в Джей Лигата искат и техните трансферни прозорци да съвпадат с тези в Европа.

Новото правило беше използвано за първи път в мача между Киото Санга и Висел Кобе на 6 февруари. Срещата завърши 1:1 в редовното време, след което тимът от Кобе надделя при ударите от бялата точка.

Иначе по-различно от стандартното правило има например в българския футбол през сезон 1984/85 г. За победа в “А” група тогава се начисляват 2 точки, за равенство 1, с изключение на случаите, когато резултатът е 0:0, а за загуба не се начисляват точки.