  2. Милано - Кортина 2026
  • 11 фев 2026 | 18:36
  • 1123
  • 0
"Бесен съм!" Да изпуснеш медал за 3 стотни

Френкият скиор Нилс Алегр бе видимо разочарован в сряда, след като се размина с олимпийски медал в супергигантския слалом заради три стотни от секундата, като той много трудно прие разликата, предаде Ройтерс. Най-големият специалист в скоростните дисциплини от френския тим натрупа няколко четвърти места и в състезанията за Световната купа.

32-годишният Алегр тръгна първи и направи едно от най-добрите спускания в кариерата си, но и това не бе достатъчно за медал. Първи стана швейцарецът Франьо фон Алмен, американецът Райън Корхан-Сийгъл взе сребро, а Марко Одермат от Швейцария спечели бронзов медал.

"Бесен съм, това е сигурно. Трудно е, много трудно“, каза Алегр. „Правя много добри Олимпийски игри, карам по най-добрия начин в живота си, нивото ми на форма никога не е било толкова високо. Дадох всичко с номер едно и без никакъв ориентир за времето и съм три стотни назад", добави той.

За него пропускането на подиума на косъм не е ново преживяване. Той завърши четвърти в състезанията по спускане и супергигантски слалом във Вал Гардена този сезон, както и в спускането във Вал Гардена миналия сезон. „Съкрушен съм, защото кариерата ми често е била такава досега: другите винаги сякаш имат стотните на своя страна, а аз никога не го правя“, каза той. „Днес изпитвам смесица от много гордост за цялата си седмица и много разочарование. Гордея се с начина, по който карах ски, но накрая няма награда. Три стотни в живота са нищо – а днес това би променило всичко“, завърши Нилс Алегр.

