Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

Олимпийската шампионка от Нагано 1998 Екатерина Дафовска ще награди призьорите в днешния индивидуален старт на жените в биатлона от програмата на олимпийските игри Милано – Кортина.

В този старт България е представена от Валентина Димитрова, Лора Христова, Милена Тодорова, и Мария Здравкова.

"Предишният път, когато награждавах на голямо състезание, Милена Тодорова беше пета. Дано и днес да е на късмет на нашите биатлонистки", каза единствената олимпийска шампионка на България от Зимни игри. Тя спечели златното отличие именно в индивидуалната дисциплина на 15 километра.