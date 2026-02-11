Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 321
  • 0

Олимпийската шампионка от Нагано 1998 Екатерина Дафовска ще награди призьорите в днешния индивидуален старт на жените в биатлона от програмата на олимпийските игри Милано – Кортина.

В този старт България е представена от Валентина Димитрова, Лора Христова, Милена Тодорова, и Мария Здравкова.

"Предишният път, когато награждавах на голямо състезание, Милена Тодорова беше пета. Дано и днес да е на късмет на нашите биатлонистки", каза единствената олимпийска шампионка на България от Зимни игри. Тя спечели златното отличие именно в индивидуалната дисциплина на 15 километра.

