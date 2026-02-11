Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

Легендата на българските ски Петър Попангелов пристига в Италия, за да стане част от олимпийските игри. Попангелов ще бъде в Бормио и вече има уговорена среща с Алберто Томба. Самоковецът ще наблюдава гигантския слалом на 15-и фувруари и слалома ден по-късно. В гигантския слалом е записан за участие един българин – Калин Златков. На предишната олимпиада в Пекин Алберт Попов завърши на 17-та позиция, което е най-доброто класиране на наш алпиец на олимпиада в тази дисциплитна.

В слалома на 16 -и февруари трябва да карат Попов и Златков. В същото време Алберт и екипът му работят здраво на тренировъчните трасета в Бормио. За Sportal.bg Аби заяви, че всичко е наред към момента и подготовката върви добре. Проблем пред Попов е равния финален участък на олимпийската писта. Вече видяхме трасето в комбинацията. Разбира се подредбата му ще бъде съвсем различна и дано организаторите да удържат думата си финалът да бъде поставен по-близко до склона.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри