Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

  • 11 фев 2026 | 14:18
  • 718
  • 0
Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

Легендата на българските ски Петър Попангелов пристига в Италия, за да стане част от олимпийските игри. Попангелов ще бъде в Бормио и вече има уговорена среща с Алберто Томба. Самоковецът ще наблюдава гигантския слалом на 15-и фувруари и слалома ден по-късно. В гигантския слалом е записан за участие един българин – Калин Златков. На предишната олимпиада в Пекин Алберт Попов завърши на 17-та позиция, което е най-доброто класиране на наш алпиец на олимпиада в тази дисциплитна.

В слалома на 16 -и февруари трябва да карат Попов и Златков. В същото време Алберт и екипът му работят здраво на тренировъчните трасета в Бормио. За Sportal.bg Аби заяви, че всичко е наред към момента и подготовката върви добре. Проблем пред Попов е равния финален участък на олимпийската писта. Вече видяхме трасето в комбинацията. Разбира се подредбата му ще бъде съвсем различна и дано организаторите да удържат думата си финалът да бъде поставен по-близко до склона.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

  • 11 фев 2026 | 09:08
  • 1088
  • 0
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6097
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13497
  • 5
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

  • 11 фев 2026 | 05:01
  • 5017
  • 12
Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

  • 11 фев 2026 | 02:02
  • 2099
  • 0
Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 3134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

  • 11 фев 2026 | 15:01
  • 5481
  • 9
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 17303
  • 81
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13497
  • 5
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6097
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 699
  • 0
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 9602
  • 15