Финландска хокеистка с номер 10 опита да копира "Божията ръка"

Финландска състезателка по хокей на лед, участваща на Олимпийските игри в Италия с екипа с номер 10 заради легендарния футболист Диего Марадона, опита да реализира попадение с ръка. Елиза Холопайнен протегна инстинктивно ръка към шайбата, пробвайки да отбележи попадение по време на двубоя между Финландия и Швейцария от груповата фаза на олимпийския турнир в Милано.

Холопайнен се разписа във вратата на швейцарския отбор при тази ситуация, но попадението с ръка веднага беше отменено от съдиите. Финландките победиха с 3:1 и се намират на четвърто място в класирането в група "А".

Олимпийските правила в хокея гласят, че шайбата не може да бъде умишлено насочена, ударена или хвърлена в мрежата с произволна част от тялото на играча. Полевите играчи имат право да спрат или хванат шайбата с ръка, но трябва незабавно да я пуснат на леда. Носенето или хвърлянето на шайбата не е разрешено, както и умишленото насочване с ръце към вратата.

Голът на Диего Марадона срещу Англия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол през 1986 година в Мексико, наречен "Божията ръка", беше признат. Тогава легендарният аржентинец надскочи вратаря на "трите лъва" Питър Шилтън и насочи кълбото в мрежата с юмрук.

Играта с ръка на Марадона не беше забелязана от съдиите на мача и голът беше зачетен, а Аржентина победи Англия и след това спечели световната титла.

Финландия е носител на бронзов медал в женския хокей на лед от Зимните игри преди 4 години.