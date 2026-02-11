Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

На фенове и журналисти им трябваха днес повече от три часа, за да се доберат до стадиона за биатлон в Антерселва. Километричните опашки от автомобили и автобуси започваха много преди разклона към долината, в която е изграден един от най-модерните комплекси за този спорт на планетата. Представителите на родните медии обаче успяха да се справят с пътния проблем благодарение съдействието на Мото – Пфое.

Днес е индивидуалния женски старт на 15 километра. В него България е представена от 4 състезателки. Валентина Димитрова ще потегли по трасето първа от нашите момичета със стартов №2. С 23-и стартов номер е Лора Христова. С №33 е най-силната ни биатлонистка Милено Тодорова, а четвъртата ни състезателка - Мария Здравкова, е с №73. Общо 91 битлонистки бяха подали заявки за участие. Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев от няколко дни е тук и днес ще бъде на трибуните. В индивидуалния старт на мъжете във вторник най-напред на българите бе Благой Тодев, който завърши на 22-ро място. В първото състезание от олимпийската програма на биатлона България завърши на 16-о място в смесената щафета. Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на зимната олимпиада