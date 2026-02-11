Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

  • 11 фев 2026 | 13:56
  • 821
  • 0

На фенове и журналисти им трябваха днес повече от три часа, за да се доберат до стадиона за биатлон в Антерселва. Километричните опашки от автомобили и автобуси започваха много преди разклона към долината, в която е изграден един от най-модерните комплекси за този спорт на планетата. Представителите на родните медии обаче успяха да се справят с пътния проблем благодарение съдействието на Мото – Пфое.

Днес е индивидуалния женски старт на 15 километра. В него България е представена от 4 състезателки. Валентина Димитрова ще потегли по трасето първа от нашите момичета със стартов №2. С 23-и стартов номер е Лора Христова. С №33 е най-силната ни биатлонистка Милено Тодорова, а четвъртата ни състезателка - Мария Здравкова, е с №73. Общо 91 битлонистки бяха подали заявки за участие. Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев от няколко дни е тук и днес ще бъде на трибуните. В индивидуалния старт на мъжете във вторник най-напред на българите бе Благой Тодев, който завърши на 22-ро място. В първото състезание от олимпийската програма на биатлона България завърши на 16-о място в смесената щафета. Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на зимната олимпиада

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

  • 11 фев 2026 | 09:08
  • 1086
  • 0
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6086
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13477
  • 5
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

  • 11 фев 2026 | 05:01
  • 5014
  • 12
Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

  • 11 фев 2026 | 02:02
  • 2098
  • 0
Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 3134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

  • 11 фев 2026 | 15:01
  • 5405
  • 7
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 17265
  • 81
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13477
  • 5
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6086
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 690
  • 0
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 9585
  • 15