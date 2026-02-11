БФС обяви къде и кога ще са треньорските изпити

Изпитна сесия за лиценз УЕФА "С", УЕФА "В", УЕФА „А“, вратари УЕФА "В", Grassroots leader, неявили се на редовна сесия и курсисти с неуспешно положени изпити, както и за студенти завършили специалност "Футбол" ще се проведе на 20 февруари 2026 г. (петък) в София, Студентски град, НСА "Васил Левски", информират от Българския футболен съюз.

Изпитите ще се състоят в новата зала по футбол (в хранителния блок на втори етаж) при следния график:



- 11:00 часа – футбол /писмен изпит/, УЕФА "В", Grassroots leader

- 11:00 часа – футбол /писмен изпит/, УЕФА "С"

- 13:00 часа – правила на играта, УЕФА "В"

- 13:30 часа – устен изпит; портфолио, дневник на треньора; анализ на мач – за УЕФА "В" и УЕФА "А", способности за демонстрация.