Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС обяви къде и кога ще са треньорските изпити

БФС обяви къде и кога ще са треньорските изпити

  • 11 фев 2026 | 11:55
  • 561
  • 0
БФС обяви къде и кога ще са треньорските изпити

Изпитна сесия за лиценз УЕФА "С", УЕФА "В", УЕФА „А“, вратари УЕФА "В", Grassroots leader, неявили се на редовна сесия и курсисти с неуспешно положени изпити, както и за студенти завършили специалност "Футбол" ще се проведе на 20 февруари 2026 г. (петък) в София, Студентски град, НСА "Васил Левски", информират от Българския футболен съюз.

Изпитите ще се състоят в новата зала по футбол (в хранителния блок на втори етаж) при следния график:

- 11:00 часа – футбол /писмен изпит/,  УЕФА "В", Grassroots leader
- 11:00 часа – футбол /писмен изпит/,  УЕФА "С"
- 13:00 часа – правила на играта, УЕФА "В"
- 13:30 часа – устен изпит; портфолио, дневник на треньора; анализ на мач – за УЕФА "В" и  УЕФА "А", способности за демонстрация.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

  • 11 фев 2026 | 09:31
  • 2382
  • 11
Николай Кънчев за проведената подготовка, селекцията и целите пред Бенковски

Николай Кънчев за проведената подготовка, селекцията и целите пред Бенковски

  • 11 фев 2026 | 09:30
  • 1303
  • 2
Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

  • 11 фев 2026 | 09:27
  • 7421
  • 26
Левски 2007 взе нападател от Втора лига

Левски 2007 взе нападател от Втора лига

  • 11 фев 2026 | 09:10
  • 1969
  • 4
Волов-Шумен 2007 няма да играе в Румъния

Волов-Шумен 2007 няма да играе в Румъния

  • 11 фев 2026 | 08:59
  • 763
  • 0
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 5515
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 13518
  • 70
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 5515
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10391
  • 5
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 4657
  • 8
Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 57849
  • 122
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 39731
  • 62