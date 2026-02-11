Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026

Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026 година.

Новината бе обявена днес по време на Церемонията по награждаването на Спортист №1 на София за 2025 година.

За 2025 г. „Спортист № 1 на София“ стана волейболистът Александър Николов, следван от скиора алпиец Алберт Попов, сноубордиста Тервел Замфиров и др.

Новите лица на инициативата за 2026 г. са Малена и Тервел Замфирови.

Краткото тържество ще се състои днес от 12.00 часа в Музея на спорта в Националния стадион „Васил Левски“.