Очаквайте в 12:00: Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026

Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026

  • 11 фев 2026 | 11:26
  • 232
  • 0

Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026 година.

Новината бе обявена днес по време на Церемонията по награждаването на Спортист №1 на София за 2025 година.

За 2025 г. „Спортист № 1 на София“ стана волейболистът Александър Николов, следван от скиора алпиец Алберт Попов, сноубордиста Тервел Замфиров и др.

Новите лица на инициативата за 2026 г. са Малена и Тервел Замфирови.

Краткото тържество ще се състои днес от 12.00 часа в  Музея на спорта в Националния стадион „Васил Левски“.

