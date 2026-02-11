САЩ победи категорично Канада в женския турнир по хокей на лед

САЩ се наложи с категоричното 5:0 срещу шампиона Канада в двубой от груповата фаза на олимпийския турнир по хокей на лед за жени на Игрите в Милано-Кортина.

Нападателят Хана Билка се разписа на два пъти, а Кирстен Симс, Карълайн Харви и Лейла Едуарс също бяха точни във вратата на канадския отбор. САЩ завърши на първо място в група "А" след четвъртия си пореден успех.

Канадките играха без лидерката си Мари-Филип Пулен, която е с контузия, получена преди два дни.

"Кленовите листа" са на втора позиция с два успеха и едно поражение.