Волейболните национали с присъствие в документален филм на италианската федерация

Италианската волейболна федерация (FIPAV) обяви премиерата на документален филм за мъжкия национален отбор, който през 2025 година стана световен шампион, след като на финала в Манила победи България с 3:1 гейма. Българските фенове ще имат възможността да си припомнят емоциите от най-големия мач на националния ни отбор през 2025-а година.

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Лентата, озаглавена "Светът е в ръцете им – историческият back2back", ще бъде излъчена на 26 февруари (четвъртък) от 19,00 часа българско време в YouTube канала на FIPAV и ще предложи поглед зад кулисите към похода на Симоне Джанели и съотборниците му, включително и към финалния мач срещу България чрез собствени кадри на федерацията и непоказвани моменти извън телевизионните излъчвания.

Документалният филм, с продължителност 37 минути, проследява емоциите, трудностите и ключовите моменти от пътя на Италия към петата световна титла в историята на страната. Камерите на FIPAV следват отбора отблизо – в съблекалните, по време на пътуванията, в моментите на напрежение и радост, разкривайки човешката страна на един шампионски състав, воден от Фердинандо Де Джорджи.

Две седмици преди премиерата на филма за мъжкия отбор, този четвъртък на 12 февруари също от 19,00 часа, ще бъде излъчен и документалният филм, посветен на женския национален отбор на Италия – "Родени да побеждават – Италия към върха на света". Тимът на Хулио Веласко спечели световната титла в Банкок, след като на финала надделя над Турция с 3:2 гейма, а филмът разказва за целия път към златото през погледа на самите състезателки.

Продукцията за женския тим на Италия е 30-минутен разказ за жертви, амбиция и отборен дух, изграден изцяло от ексклузивни кадри, заснети от федерацията, които разкриват ежедневието, емоциите и вътрешната динамика в състава на Анна Данези и съотборничките ѝ. Специално място е отделено и на ролята на Веласко, чийто подход и философия стоят в основата на историческия успех.

И двата филма са изцяло дело на италианската федерация и използват собствен архив и авторски материали, без включване на кадри от други телевизионни оператори – нещо, което прави проекта уникален като достъп и автентичност.

С двата триумфа през 2025-а година Италия се превърна в първия отборен спорт в страната, който печели световни титли при жените и мъжете в рамките на една календарна година – постижение с историческа стойност за италианския и световния волейбол.