  Ботев (Пловдив) поиска проверка на терена на "Лаута"

Ботев (Пловдив) поиска проверка на терена на "Лаута"

  • 10 фев 2026 | 12:16
От Ботев (Пловдив) поискаха БФС да направят проверка на терена на стадион "Локомотив". Двата тима излизат един срещу друг в мач от четвъртфиналите за Купата на България в четвъртък.

"Във връзка с възникналия сериозен обществен и спортен скандал, свързан със състоянието на футболни терени в България, и с оглед предстоящата официална среща на стадион „Лаута“, настояваме Лицензионната комисия на БФС да извърши планираната проверка на състоянието на терена още днес или най-късно утре сутрин.

Притесненията на ПФК Ботев Пловдив са, че в случай на констатиране на лошо състояние на терена, което не позволява нормалното и безопасно провеждане на срещата, следва да бъде приложена процедурата, предвидена в наредбите на БФС – а именно да се даде 24-часов срок за смяна на терена, а не отлагане на мача за друг час и/или дата.

Подчертаваме, че подобно отлагане би създало сериозни съмнения за неравнопоставеност, още повече че в общественото пространство вече се коментира, че в противниковия отбор има наказани и контузени състезатели, както и че съществува предварителна договорка между клуба-домакин и БФС. Подобни внушения, независимо дали са основателни или не, нанасят тежък удар върху доверието в управлението на българския футбол.

Апелираме към Българския футболен съюз да спазва стриктно собствените си наредби, правила и указания, и да прилага еднакъв стандарт към всички клубове, без изключения. Очакваме Вашата своевременна реакция и яснота по процедурата, която ще бъде следвана", написаха от Ботев.

