  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Исторически успех за България и Невяна Владинова в Световната гимнастика

  • 10 фев 2026 | 12:10
  • 407
  • 0
Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова беше избрана единодушно за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и официално става част от Изпълнителния комитет на организацията - позиция с огромна отговорност и признание за авторитета, опита и доверието, което тя заслужено получава на международно ниво. Изборът се състоя в понеделник в Лозана (Швейцария).

"Това е исторически момент, както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света, тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта", написаха председателят на БФХГ Илиана Раева във Фейсбук.

"Изборът на Невяна Владинова за президент е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност. България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията. Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена", добавиха от федерацията.

