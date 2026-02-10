Популярни
Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

  • 10 фев 2026 | 08:43
  • 640
  • 0
Организаторите на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 се извинихa заради повърхността на почетната стълбичка на отборното състезание по фигурно пързаляне, след като някои състезатели се оплакаха, че тя е повредила кънките им.

„Противоплъзгащата се повърхност на подиума е причинила известни щети на кънките на спортистите. Милано-Кортина 2026 предприема стъпки за подмяна на повърхността, за да предотврати повторно възникване на проблема“, се казва в изявление на домакините.

Няколко фигуристи трябваше да заострят отново ножовете на кънките си, след като слязоха от подиума в неделя, което предизвика коментари в социалните мрежи относно повърхността на стълбичката.

Всички медалисти - отборите на САЩ, Япония и Италия - излязоха на леда за церемонията, но нямаха под ръка предпазители за своите кънки, когато стигнаха до подиума.

„За да се сведе до минимум въздействието на щетите върху подготовката на спортистите и в съгласие с ISU, Милано-Кортина 2026 предостави услуга на заточване на кънки и предложи допълнителна тренировка на засегнатите национални олимпийски комитети“, казаха организаторите, цитирани от агенция Ройтерс.

Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 9238
  • 22
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 7412
  • 9
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 7099
  • 3
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 2741
  • 0
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 22649
  • 15
Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 23:20
  • 11037
  • 5