Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

Организаторите на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 се извинихa заради повърхността на почетната стълбичка на отборното състезание по фигурно пързаляне, след като някои състезатели се оплакаха, че тя е повредила кънките им.

„Противоплъзгащата се повърхност на подиума е причинила известни щети на кънките на спортистите. Милано-Кортина 2026 предприема стъпки за подмяна на повърхността, за да предотврати повторно възникване на проблема“, се казва в изявление на домакините.

Няколко фигуристи трябваше да заострят отново ножовете на кънките си, след като слязоха от подиума в неделя, което предизвика коментари в социалните мрежи относно повърхността на стълбичката.

Всички медалисти - отборите на САЩ, Япония и Италия - излязоха на леда за церемонията, но нямаха под ръка предпазители за своите кънки, когато стигнаха до подиума.

„За да се сведе до минимум въздействието на щетите върху подготовката на спортистите и в съгласие с ISU, Милано-Кортина 2026 предостави услуга на заточване на кънки и предложи допълнителна тренировка на засегнатите национални олимпийски комитети“, казаха организаторите, цитирани от агенция Ройтерс.