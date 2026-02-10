Популярни
  Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха ритмичния танц при танцовите двойки на Олимпийските игри

Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха ритмичния танц при танцовите двойки на Олимпийските игри

  10 фев 2026
  • 99
  • 0
Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха ритмичния танц при танцовите двойки на Олимпийските игри

Европейските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон от Франция продължиха едно от най-впечатляващите завръщания във фигурното пързаляне, след като спечелиха ритмичния танц при танцовите двойки на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026 едва в петото си международно състезание.

Дуетът, който тренира заедно от март миналата година, получи най-добрия си резултат досега от 90.18 точки за елегантната си версия на съчетанието между танците на лед и „Vogue“ на Мадона.

Французите надделяха над трикратните световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс (САЩ), които останаха на минимална разлика, получавайки 89.72 точки. Канадците Пайпър Жил и Пол Поарие са трети с 86.18.

Волната програма е в сряда.

Миналата седмица Сизерон заяви, че партньорството му с Фурние Бодри е „бонус време“ и за двамата, след като са вярвали, че кариерите им са приключили. Бившата партньорка на Сизерон - Габриела Пападакис, се оттегли след Олимпийските игри в Пекин 2022, докато партньорът на Фурние Бодри - Николай Сьоренсен получи шестгодишна присъда през 2024-а за сексуално посегателство, въпреки че наказанието беше отменено по юрисдикционни причини.

Сизерон и Пападакис са олимпийски шампиони от Пекин 2022 и сребърни медалисти от Пьончан 2018.

След като се събраха миналата пролет, канадката Фурние Бодри получи френско гражданство през ноември, за да си проправи път към Олимпийските игри. Те направиха незабавно впечатление на международния лед, като спечелиха и двете си Гран При, преди да бъдат победени от Чок и Бейтс на финала през декември.  

Снимки: Imago

