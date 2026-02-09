Популярни
Норвегия поведе в класирането по медали след третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 22:59
  • 389
  • 1

Норвегия излезе начело в класирането по медали след третия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Норвежците имат в актива си три златни, едно сребърно и две бронзови отличия.

С три златни медала е и Швейцария, а по две титли до момента имат Япония, Германия и САЩ.

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Другите държави с шампиони след първите три дни на Олимпийските игри са Австрия, Италия, Нидерландия, Франция, Чехия и Швеция.

България заема 18-о място в подреждането благодарение на Тервел Замфиров, който спечели бронзово отличие в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Снимки: Imago

