  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Титла за Япония в дисциплината биг еър в сноуборда за жени

  • 9 фев 2026 | 22:21
  • 158
  • 0
Световната шампионка Кокомо Мурасе (Япония) спечели титлата в дисциплината биг еър в сноуборда за жени на Олимпийските игри в Милано - Кортина. Мурасе, която е бронзова медалистка от Пекин 2022, събра 179.00 точки, след като се представи отлично в първия и в третия кръг на финала.

Втора се нареди олимпийската вицешампионка от преди четири години Зоуи Садовски Синот (Нова Зеландия) със 172.25 точки, която има бронз в дисциплината от Пьончан 2018.

Сън-Ън Ю (Република Корея) се качи на третото място на почетната стълбичка със 171.00 точки.

Двукратната олимпийска шампионка и защитаваща титлата си Ана Гасер (Австрия) не успя да стигне до подиума в трета поредна Олимпиада и завърши на осма позиция.

Снимки: Imago

