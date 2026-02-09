Титла за Япония в дисциплината биг еър в сноуборда за жени

Световната шампионка Кокомо Мурасе (Япония) спечели титлата в дисциплината биг еър в сноуборда за жени на Олимпийските игри в Милано - Кортина. Мурасе, която е бронзова медалистка от Пекин 2022, събра 179.00 точки, след като се представи отлично в първия и в третия кръг на финала.
Втора се нареди олимпийската вицешампионка от преди четири години Зоуи Садовски Синот (Нова Зеландия) със 172.25 точки, която има бронз в дисциплината от Пьончан 2018.
Сън-Ън Ю (Република Корея) се качи на третото място на почетната стълбичка със 171.00 точки.
Двукратната олимпийска шампионка и защитаваща титлата си Ана Гасер (Австрия) не успя да стигне до подиума в трета поредна Олимпиада и завърши на осма позиция.
