Титла за Япония в дисциплината биг еър в сноуборда за жени

Световната шампионка Кокомо Мурасе (Япония) спечели титлата в дисциплината биг еър в сноуборда за жени на Олимпийските игри в Милано - Кортина. Мурасе, която е бронзова медалистка от Пекин 2022, събра 179.00 точки, след като се представи отлично в първия и в третия кръг на финала.

Втора се нареди олимпийската вицешампионка от преди четири години Зоуи Садовски Синот (Нова Зеландия) със 172.25 точки, която има бронз в дисциплината от Пьончан 2018.

🥇 #GOLD for Japan!



MURASE Kokomo [JPN] jumps into first place at the #MilanoCortina2026 snowboard women's Big Air.



She upgrades her #Beijing2022 bronze medal and earns Japan it's first-ever Olympic gold medal in any women's snowboarding event! 🔥🏂@FISSnowboard | #MedalAlert… pic.twitter.com/coq1Q9788d — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

Сън-Ън Ю (Република Корея) се качи на третото място на почетната стълбичка със 171.00 точки.

Двукратната олимпийска шампионка и защитаваща титлата си Ана Гасер (Австрия) не успя да стигне до подиума в трета поредна Олимпиада и завърши на осма позиция.

Снимки: Imago