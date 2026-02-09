Откриването на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 пожъна огромен успех, показа проучване

Церемонията по откриването на Зимните игри в Милано-Кортина 2026 пожъна огромен успех, показва проучване на Международния олимпийски комитет (МОК). То е проведено в 14 територии по целия свят, включително в страната домакин - Италия.

Ключови факти:

90% от анкетираните са харесали церемонията по откриването на Милано-Кортина 2026;

70% от анкетираните са съгласни, че това е най-запомнящата се церемония по откриването на зимни олимпийски игри;

87% от анкетираните твърдят, че церемонията по откриването ги е вдъхновила да следят Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026;

89% от анкетираните са съгласни, че церемонията по откриването е отразила италианския дух;

Спортистите на Милано-Кортина 2026 вече са генерирали 1 милиард реакции в своите профили в социалните медии;

За първи път в олимпийската история традиционният парад на спортистите се проведе на четири места: Милано, Кортина, Предацо и Ливиньо, което позволи на спортистите и делегациите в отдалечените места да се почувстват истинска част от празненството.

Церемонията по откриването на Олимпийските игри винаги е запомнящ се момент и възможност за страната домакин да покажекултурата си. Около 89% от анкетираните смятат, че церемонията е отразила „италианския дух“.