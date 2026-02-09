Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Бум на телевизионна аудитория и повишено търсене на билети за Олимпиадата

  • 9 фев 2026 | 18:14
  • 394
  • 0
Успешният старт на домакините Италия на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина доведе до бум на телевизионна аудитория и повишено търсене на билети за състезанията, съобщиха организаторите. Италия спечели девет медала, включително един златен, което предизвика огромен интерес и ги постави на трето място в класирането по медали след втория ден след силните нации на Норвегия и САЩ. Сред акцентите за италианските фенове е златото на състезателката по бързо пързаляне с кънки Франческа Лолобриджида, която празнува със сълзи на очи и увита в националния флаг заедно с двугодишния си син.

“Това бяха фантастични дни за нас. Ентусиазмът расте не само в залите. Получаваме положителна обратна връзка от партньорите“, каза на пресконференция Лука Касаса, говорител на Игрите в Милано.

Продажбите на билети също се увеличиха в началото на Игрите.

"През първите два дни бяха продадени още 127 000 билета, с което общият брой достигна 1,2 милиона досега", каза Андреа Франциси, главен оперативен директор на Олимпийските игри.

През първите няколко дни на Игрите в Сочи 2014 бяха продадени приблизително 925 000 билета от общо малко над един милион. В Пьончан 2018 през първите няколко дни бяха продадени само по-малко от 60% от наличните билети. Не може да се прави сравнение с Пекин 2022, тъй като там билетите не бяха пуснати в обща продажба поради извънредната ситуация с КОВИД-19, пише агенция Ройтерс.

Снимки: Gettyimages

