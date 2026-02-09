Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Украински олимпиец по скелетон ще се състезава с каска в памет на жертвите на войната в страната му

  • 9 фев 2026 | 17:20
  • 404
  • 1
Украинският олимпиец в дисциплината скелетон Владислав Хераскевич ще се състезава със специална каска в памет на убитите му сънародници във войната с Русия, съобщава агенция Ройтерс.

"Някои от тях бяха мои приятели", каза в интервю за Ройтерс Хераскевич, който бе знаменосец на Украйна по време на церемонията по откриване на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. Той спомена имената на фигуриста Дмитро Шарпар, който бе убит преди две години, както и на биатлониста Евхен Малишев, който почина през март 2022.

Хераскевич, на 26, издигна плакат с думите "Без война в Украйна" в Пекин 2022 - дни преди руската инвазия. Този път той заяви, че ще уважи правилата против политически демонстрации, но също така подчерта, че на хората трябва да им бъде напомнено какво се случва в страната му.

Днес започнаха тренировките в скелетона, а първите финали започват в петък.

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 15668
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 964
  • 1
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 541
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 3295
  • 1
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 754
  • 1
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 1670
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 3344
  • 22
Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31313
  • 36
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 9088
  • 24
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 58110
  • 106
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 4654
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 15668
  • 5