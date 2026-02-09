Украински олимпиец по скелетон ще се състезава с каска в памет на жертвите на войната в страната му

Украинският олимпиец в дисциплината скелетон Владислав Хераскевич ще се състезава със специална каска в памет на убитите му сънародници във войната с Русия, съобщава агенция Ройтерс.

"Някои от тях бяха мои приятели", каза в интервю за Ройтерс Хераскевич, който бе знаменосец на Украйна по време на церемонията по откриване на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. Той спомена имената на фигуриста Дмитро Шарпар, който бе убит преди две години, както и на биатлониста Евхен Малишев, който почина през март 2022.

Хераскевич, на 26, издигна плакат с думите "Без война в Украйна" в Пекин 2022 - дни преди руската инвазия. Този път той заяви, че ще уважи правилата против политически демонстрации, но също така подчерта, че на хората трябва да им бъде напомнено какво се случва в страната му.

Днес започнаха тренировките в скелетона, а първите финали започват в петък.

Снимки: Gettyimages