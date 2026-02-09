Норвежка ски бегачка с наранявания след падане на тренировка

Норвежката състезателка по ски бягане Кристине Скистад падна по време на тренировка преди спринта на Олимпийските игри в Италия, съобщи TV 2.

След инцидента по лицето й имаше следи от малки драскотини, а от носа й започна да тече кръв. В резултат на падането са пострадали леко още няколко състезателки, които са тренирали със Скистад.

След тренировката лекарят на норвежкия отбор заяви, че всичко със спортистката е наред.

"Всичко върви чудесно. Вече направи няколко обиколки. Има няколко драскотини, но иначе всичко е наред", каза лекарят.

27-годишната Скистад е сребърна медалистка в спринта от Световното първенство през 2025 година и има 11победи в стартове от Световната купа.