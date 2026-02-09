Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвежка ски бегачка с наранявания след падане на тренировка

Норвежка ски бегачка с наранявания след падане на тренировка

  • 9 фев 2026 | 16:25
  • 104
  • 0
Норвежка ски бегачка с наранявания след падане на тренировка

Норвежката състезателка по ски бягане Кристине Скистад падна по време на тренировка преди спринта на Олимпийските игри в Италия, съобщи TV 2.

След инцидента по лицето й имаше следи от малки драскотини, а от носа й започна да тече кръв. В резултат на падането са пострадали леко още няколко състезателки, които са тренирали със Скистад.

След тренировката лекарят на норвежкия отбор заяви, че всичко със спортистката е наред.

"Всичко върви чудесно. Вече направи няколко обиколки. Има няколко драскотини, но иначе всичко е наред", каза лекарят.

27-годишната Скистад е сребърна медалистка в спринта от Световното първенство през 2025 година и има 11победи в стартове от Световната купа.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13642
  • 5
Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

  • 9 фев 2026 | 15:26
  • 600
  • 0
Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

Иля Малинин: Всичко се сведе до енергията, подкрепата, страстта на целия отбор

  • 9 фев 2026 | 15:18
  • 366
  • 0
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

  • 9 фев 2026 | 15:06
  • 1598
  • 0
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 557
  • 0
Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 1259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 22058
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2192
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52153
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43299
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2379
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13642
  • 5