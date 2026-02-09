Матилд Гремо защити титлата си от Пекин 2022 в дисциплината ски слоупстайл

Швейцарката Матилд Гремо спечели отново олимпийската титла в ските свободен стил слоупстайл на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Тя спечели златото и преди четири години в Пекин и продължи и доминацията на Швейцария в тази дисциплина, като сънародничката ѝ Сара Хьофлин триумфира в Пьончанг през 2018 година.

Livigno bows in the presence of the first woman ever to retain a freestyle skiing Olympic title in any event: Mathilde Gremaud! 🇨🇭



Back-to-back gold medals.

Legend!#MilanoCortina2026 #Olympics #MathildeGremaud #Livigno pic.twitter.com/FsZREo7Ost — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 9, 2026

Матилд Гремо, която е и двукратна световна шампионка в слоупстайла, спечели златния медал с чудесно представяне във втория манш, в който заслужи най-високо оценка сред всички състезателки - 86.96 точки. Швейцарката се превърна в истинска легенда в спорта, като стана първата, която не е изпускала голяма титла от 2021 година досега.

🥇 IT’S MATHILDE GREMAUD 🔥 🔥 🔥



A gravity defying performance sees the @SwissTeam star top the freeski women's slopestyle scoreboards with an outstanding 86.96 in her second run of #MilanoCortina2026 👏 @FISFreestyle | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/LVWsSHWVay — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

В журито като технически делегат на FIS участва и българинът Константин Минчев.

Is it a bird? Is it a plane?



No, it's a double Olympic champion! 🥇🥇 pic.twitter.com/TaWCIxhtRF — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

Втора със сребро, както и преди четири години в Пекин, остана китайката Айлин Гу. Тя водеше в класирането след първия рунд, като постигна 86.58 точки, остана втора сред втория манш, а в третия падна още в началото, с което се прости с амбициите си за олимпийска титла.

🥈 Eileen GU spins through the skies to grab #Silver in her breathtaking first run in the #MilanoCortina2026 freeski women's slopestyle 👏



Actually shaking here, what an event that was 🤯 @FISFreestyle | #MedalAlert| @OlympicsCN | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/yIF3xf2FpK — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

Канадката Меган Олдам спечели бронзовия медал в дисциплината, като записа 76.46 точки в третия манш. Канадката бе много щастлива от мястото си на подиума, тъй като изпревари само с 0.41 точки британката Кърсти Мюир, която остана четвърта.

🥉 And it's Megan OLDHAM with a stunning display to land in the third spot of an unbelievably exciting podium in freeski women's slopestyle #MilanoCortina2026



Congratulations on an incredible first Olympic medal, Megan 🔥 @FISFreestyle | #MedalAlert | @teamcanada | #Samsung |… pic.twitter.com/zI5zA3BusN — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026

ски свободен стил, слоустайл, жени:



1. Матилд Гремо (Швейцария) - 86.96 точки

2. Айлин Гу (Китай) - 86.58

3. Меган Олдам (Канада) - 76.49

Снимки: Gettyimages