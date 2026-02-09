Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

По-рано днес се изиграха последните мачове от предварителната фаза на турнира по кърлинг за смесени двойки на Олимпийските игри в Милано – Кортина 2026 и вече са ясни двете полуфинални двойки.

На първо място с 8 победи и 1 загуба се класираха представителите на Великобритания Дженифър Додс и Брус Моут, които ще се изправят срещу шведската двойка Исабела и Расмус Врано, които записаха 5 победи и 4 поражения в своите девет мача. В другия полуфинал представителите на домакините от Италия Стефани Константини и Амос Мосанер ще се изправят срещу американците Кори Тисе и Кор Дропкин. И двете двойки завършиха предварителната фаза с баланс 6-3.

Полуфиналните срещи от турнира по смесени двойки са предвидени за 19:05 часа българско време по-късно днес. Утре по същото време, отново едновременно, ще се проведат и двата финала, които ще определят медалистите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages