Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

  • 9 фев 2026 | 14:26
  • 235
  • 0
Ясни са полуфиналните двойки в турнира по кърлинг за смесени двойки

По-рано днес се изиграха последните мачове от предварителната фаза на турнира по кърлинг за смесени двойки на Олимпийските игри в Милано – Кортина 2026 и вече са ясни двете полуфинални двойки.

На първо място с 8 победи и 1 загуба се класираха представителите на Великобритания Дженифър Додс и Брус Моут, които ще се изправят срещу шведската двойка Исабела и Расмус Врано, които записаха 5 победи и 4 поражения в своите девет мача. В другия полуфинал представителите на домакините от Италия Стефани Константини и Амос Мосанер ще се изправят срещу американците Кори Тисе и Кор Дропкин. И двете двойки завършиха предварителната фаза с баланс 6-3.

Полуфиналните срещи от турнира по смесени двойки са предвидени за 19:05 часа българско време по-късно днес. Утре по същото време, отново едновременно, ще се проведат и двата финала, които ще определят медалистите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

  • 9 фев 2026 | 14:14
  • 567
  • 0
Бенямин Карл: Това е короната на моята кариера

Бенямин Карл: Това е короната на моята кариера

  • 9 фев 2026 | 14:08
  • 224
  • 0
Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата

Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата

  • 9 фев 2026 | 13:30
  • 3024
  • 1
Министър Пешев ще посрещне бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров

Министър Пешев ще посрещне бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров

  • 9 фев 2026 | 12:02
  • 471
  • 0
Президентът на Чехия поздрави Тервел Замфиров

Президентът на Чехия поздрави Тервел Замфиров

  • 9 фев 2026 | 11:53
  • 868
  • 0
На тази дата Екатерина Дафовска спечели единственото олимпийско злато за България от ЗОИ

На тази дата Екатерина Дафовска спечели единственото олимпийско злато за България от ЗОИ

  • 9 фев 2026 | 11:52
  • 1571
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 10189
  • 6
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 44144
  • 82
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 37847
  • 60
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 11764
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 5967
  • 26
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 11416
  • 0