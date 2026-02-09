Боец отхапа ухото на съперник, а след това беше нападнат от публиката

Макар да е едва февруари, може би вече станахме свидетели на най-хаотичния момент в бойните спортове за 2026 г.

По време на галавечер на Clash MMA в събота в Бърно, Чехия, Вацлав Микулашек (известен като „Баба Яга“) и Павол Васко (познат като „Пали Хари“) се изправиха един срещу друг в главното събитие. Мачът приключи, когато Васко контрира опит за събаряне от страна на Микулашек, като захапа брутално ухото му.

MMA fighter got jumped by the crowd after nearly biting his opponent’s ear off 😳 pic.twitter.com/BIG2r9BGQs — Happy Punch (@HappyPunch) February 8, 2026

Микулашек реагира мигновено с гримаса на изключителна болка, докато от главата му шурна кръв. Васко напусна клетката, само за да бъде нападнат от множество зрители от публиката. Охраната направи всичко възможно да овладее ситуацията и да изведе Васко, но на него му се наложи буквално да си пробива път с бой към съблекалните, докато върху него се сипеха напитки, столове и юмруци.

Дори когато Васко стигна до рампата, той не беше в безопасност. Един фен го уцели чисто с хвърлен стол, а след това жена боец му нанесе фронтален ритник в корема, преди той най-накрая да успее да се измъкне.

По-късно Микулашек публикува в Instagram актуална информация за състоянието си, като изглежда никак не е доволен от случилото се.

Той също така сподели снимка на ухото си без превръзки, като е препоръчително тя да се гледа с повишено внимание.