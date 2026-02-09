Популярни
Боец отхапа ухото на съперник, а след това беше нападнат от публиката

Макар да е едва февруари, може би вече станахме свидетели на най-хаотичния момент в бойните спортове за 2026 г.

По време на галавечер на Clash MMA в събота в Бърно, Чехия, Вацлав Микулашек (известен като „Баба Яга“) и Павол Васко (познат като „Пали Хари“) се изправиха един срещу друг в главното събитие. Мачът приключи, когато Васко контрира опит за събаряне от страна на Микулашек, като захапа брутално ухото му.

Микулашек реагира мигновено с гримаса на изключителна болка, докато от главата му шурна кръв. Васко напусна клетката, само за да бъде нападнат от множество зрители от публиката. Охраната направи всичко възможно да овладее ситуацията и да изведе Васко, но на него му се наложи буквално да си пробива път с бой към съблекалните, докато върху него се сипеха напитки, столове и юмруци.

Дори когато Васко стигна до рампата, той не беше в безопасност. Един фен го уцели чисто с хвърлен стол, а след това жена боец му нанесе фронтален ритник в корема, преди той най-накрая да успее да се измъкне.

По-късно Микулашек публикува в Instagram актуална информация за състоянието си, като изглежда никак не е доволен от случилото се.

Той също така сподели снимка на ухото си без превръзки, като е препоръчително тя да се гледа с повишено внимание.

