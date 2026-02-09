Популярни
Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов с ново предизвикателство

  9 фев 2026
Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов показа вдъхновяващи снимки от каране на ски. Дни преди началото на олимпийските игри в Милано-Кортина той беше с приятели на Мальовица, където се наслади на зимното време.

"Карах ски! И беше много яко", заяви Асенов в публикация в социалните мрежи.

"Много често се случва, като ви разкажа за поредното си приключение, някои хора да се учудват. "Ей, ама и това ли правиш", "Стига бе, това как е възможно" и т.н. Е, възможно е. И знаете ли как? С желание. Обичам да се предизвиквам, обичам да приключенствам и да се забавлявам с приятели в природата. Така както съм се спускал в необлагородени пещери, качвал съм върхове и бягам планински ултрамаратони, така и карам ски", каза 30-годишният Асенов.

Той е изкарал курс при треньора по ски за хора с увреждания Бояна Коцева през 2022 г.

"Трябва да се съобразявам с различни фактори. В моя случай това значи да няма мъгла, да не вали сняг и да няма много хора. Това са изисквания, свързани с безопасността, за да ме виждат останалите скиори на пистата, както и да мога да чувам ясно "командите" от придружителя ми. Ски обичам да карам, макар да го правя рядко. Карал съм и в България, и във Франция."

Асенов призова хората да правят нещата, които обичат, да бъдат добри и вдъхновени.

През март 2022 г. приключенецът стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството Еверестинг, като се качи 19 пъти поред на сняг от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи. Направи го благотворително. Ултрамаратонецът участва и в състезания по колоездене, където се впуска с тандемен велосипед.

Асенов се среща с ученици, за да ги вдъхновява и да им споделя за предизвикателствата си, за живота на незрящите и за училището за кучета водачи. Той води също корпоративни мотивационни лекции и прави масажи във фирми.

