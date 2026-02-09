Избраха Остън Матюс за капитан на хокейния отбол на САЩ

Центърът на Торонто Мейпъл Лийфс Остън Матюс ще бъде капитан на мъжкия олимпийски отбор по хокей на лед на Игрите в Милано Кортина, съобщи USA Hockey.

Крилото на Флорида Пантърс Матю Ткачук и Чарли Макавой от Бостън Брюинс ще бъдат резервни капитани, като тримата ще се завърнат към ролите си от миналогодишния турнир „4 Nations Face-Off“, където американците загубиха на финала от Канада.

„Остън, Чарли и Матю свършиха страхотна работа, водейки нашия отбор преди година на турнира „4 Nations Face-Off“ и е страхотно да ги видим отново. Всички те носят различни лидерски качества на масата и знам, че и тримата са развълнувани, както и целият ни отбор, да представят страната ни“, каза генералният мениджър Бил Гуерин.

Американски играчи проведоха първата си тренировка на построената от нулата арена „Сантаджулия“ в неделя, тъй като НХЛ позволи на своите състезатели да вземат участие в Игрите за първи път от 2014 година.

САЩ ще открият олимпийската си кампания срещу Латвия в четвъртък.