Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Избраха Остън Матюс за капитан на хокейния отбол на САЩ

Избраха Остън Матюс за капитан на хокейния отбол на САЩ

  • 9 фев 2026 | 10:51
  • 358
  • 1
Избраха Остън Матюс за капитан на хокейния отбол на САЩ

Центърът на Торонто Мейпъл Лийфс Остън Матюс ще бъде капитан на мъжкия олимпийски отбор по хокей на лед на Игрите в Милано Кортина, съобщи USA Hockey.

Крилото на Флорида Пантърс Матю Ткачук и Чарли Макавой от Бостън Брюинс ще бъдат резервни капитани, като тримата ще се завърнат към ролите си от миналогодишния турнир „4 Nations Face-Off“, където американците загубиха на финала от Канада.

„Остън, Чарли и Матю свършиха страхотна работа, водейки нашия отбор преди година на турнира „4 Nations Face-Off“ и е страхотно да ги видим отново. Всички те носят различни лидерски качества на масата и знам, че и тримата са развълнувани, както и целият ни отбор, да представят страната ни“, каза генералният мениджър Бил Гуерин.

Американски играчи проведоха първата си тренировка на построената от нулата арена „Сантаджулия“ в неделя, тъй като НХЛ позволи на своите състезатели да вземат участие в Игрите за първи път от 2014 година.

САЩ ще открият олимпийската си кампания срещу Латвия в четвъртък.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Топ състезателка по кънки е в списъка на най-богатите олимпийски спортисти

Топ състезателка по кънки е в списъка на най-богатите олимпийски спортисти

  • 9 фев 2026 | 10:14
  • 2082
  • 0
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 7415
  • 4
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 8192
  • 0
България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 00:08
  • 8647
  • 0
Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

  • 9 фев 2026 | 00:06
  • 1404
  • 2
Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

  • 8 фев 2026 | 23:53
  • 707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 16934
  • 24
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 17988
  • 27
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 7415
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 2219
  • 4
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 8192
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 12341
  • 10