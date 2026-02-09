Популярни
  Милано - Кортина 2026
Топ състезателка по кънки е в списъка на най-богатите олимпийски спортисти

  9 фев 2026 | 10:14
Юта Леердам е една от най-известните спортистки на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Холандската топ състезателка по кънки обаче се справя отлично и финансово. Годеницата на популярния американски ютюбър, инфлуенсър, актьор и професионален боксьор Джейк Пол е сред редица известни имена в списъка на най-богатите олимпийски спортисти. Тя е на четвърто място в него с приблизително състояние от 5 млн. долара.

Леердам е натрупала това състояние най-вече чрез своята активност и известност в социалните медии. В момента броят на последователите ѝ е 5,2 милиона, което кара компаниите да искат да работят с нея. Така тя е лице на спортната линия на Nike. Връзката с Джейк Пол също донесе на Леердам значителна известност.

В момента Юта Леердам е изцяло фокусирана върху най-важното си състезание през последните години: 1000 метра на Зимните олимпийски игри в Милано. Леердам е основен фаворит и ако спечели, това ще бъде първият ѝ златен медал от олимпиада. За нея това е и от решаващо значение, тъй като вероятно ще бъдат последните ѝ олимпийски игри. След тях Леердам се надява да стане майка.

Все пак има трима олимпийци, чието състояние е по-голямо. Начело е името на китайската скиорка Айлийн Гу. 23-годишната атлетка е родена в Сан Франциско, но се състезава за Китай на Игрите. С това тя изгражда мост между двете страни и според Forbes това се отразява на състоянието ѝ. То се оценява на около 23 милиона долара.

На второ място е много обсъжданата Линдзи Вон. 41-годишната скиорка направи завръщане на Зимните олимпийски игри, но то премина катастрофално с падане, довело до счупване на крака. Нейното състоянието ѝ се оценява на 14 млн. долара.

С приблизително състояние от 8 млн. долара американската скиорка Микаела Шифрин е на трето място.

