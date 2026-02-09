Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иван Николчев пети на Европейската купа по джудо в Рим

Иван Николчев пети на Европейската купа по джудо в Рим

  • 9 фев 2026 | 09:08
  • 413
  • 0
Иван Николчев пети на Европейската купа по джудо в Рим

Иван Николчев се класира пети на Европейската купа по джудо за кадети в италианската столица Рим.

В категория до 73 килограма българинът загуби още в първия кръг от испанеца Гонсало Гранда. В репешажите той постигна четири победи, за да стигне до малкия финал, където отстъпи пред чеха Томас Отеврел.

В репешажите Николчев постигна успех над италианеца Денис дел Монте, черногореца Матия Радович, над Гиасомо Мелони (Италия), както и над Лука Абашидзе (Великобритания).

Преди това София Маврова (44 кг) стана първа, а Махмуд Жаафар (60 кг) e пети.

Георги Граматиков пък загуби от руснака Егор Сухопаров, който след това спечели бронз на Големия шлем в Париж.

