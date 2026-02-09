Симеоне: Проблемът не беше в липсата на желание

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира причините за поражението от Бетис с 0:1 в домакинския мач от 23-тия кръг на Ла Лига.

Само преди няколко дни "дюшекчиите" сразиха същия съперник с 5:0 в Севиля, но днес играха много слабо и продължават да изостават от водачите в класирането Барселона и Реал Мадрид.

„Не успяхме да преодолеем една много организирана и дисциплинирана защита. Съперникът свърши отлична работа в отбрана. Проблемът не беше в липсата на желание или себераздаване. Липсваше ни яснота как да разстроим защитата на Бетис", обясни Симеоне.

„Просто нямахме голови положения. Противникът се защитаваше отлично, контраатакуваше, а ние не създавахме опасни ситуации и не бяхме достатъчно прецизни във финалната фаза. Трябва да поздравим Бетис и да продължим да работим", добави Чоло.

