Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

След десетилетия на спорове и скандали относно оценяването, във фигурното пързаляне се обръщат към изкуствения интелект (AI), за да се опитат да постигнат по-голяма прозрачност в начина, по който се оценяват представянето.

Международният кънки съюз (ISU) тества през последните две години системи с камери с висока резолюция на състезания, които използват Al за проследяване на движенията на фигуристите и анализ на техническите елементи като въртене на скока, височина, изминато разстояние и позиции на завъртане в реално време.

Технологията за компютърно зрение, която използва шест камери, разположени около пързалката, има за цел да предостави по-обективни данни в подкрепа на техническите панели, които в момента правят за части от секундата преценки дали скоковете са с правилна ротация или от кой ръб е скочил даден състезател - решения, които могат да решат медалите.

Генералният директор на ISU Колин Смит заяви, че целта е първо да се използват данните, за да се помогне на съдиите при присъждането на технически оценки и след това потенциално да се интегрират в действителната система за оценяване.

ISU планира да разработи системата за индивидуалните състезания, а след това за спортните двойки и танцовите дуети - дисциплината, най-засегната от спорове при оценяването.

„Винаги търсим къде можем да включим технологии и къде можем да развием спорта, за да осигурим честна конкуренция на леда“, каза Смит пред агенция Ройтерс.



„Ако е ефективна, съдиите ще могат да се съсредоточат върху артистичността, върху човешкия елемент, а компютърното зрение ще се фокусира повече върху техническите, практическите аспекти“, добави той.

Omega, официалният време измервач на Олимпийските игри в Милано-Кортина, използва компютърно зрение, за да получи по-добра представа за представянето, а от компанията заявиха, че би могла да „види данните, които събира, като допълнителен инструмент за съдиите в бъдеще“.

Един такъв вид данни идва от нова система, която може да открие ъгъла на кънките на всеки фигурист, предоставяйки на съдиите допълнителни данни за това колко добре са изпълнени определени съчетания и скокове.

ISU също така планира да използва анализ на данни, за да оцени представянето на съдиите. Той е анализирал над 750 000 оценки за елементи и почти 270 000 оценки за компоненти от 78 международни събития, за да идентифицира определени проблеми.

„Съдийството изисква много умения. Искаме да можем да определим кои са най-добрите съдии и след това да ги развиваме допълнително, а след това да разгледаме онези съдии, които може би са в по-ниския клас, и да им помогнем да развият уменията си. Това, което търсим, е последователност в оценяването в различните събития“, коментира още Смит.