Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

  • 8 фев 2026 | 18:17
  • 357
  • 0
АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

АЕК на Мартин Георгиев се изкачи на върха в гръцкото първенство поне за няколко часа, след като разби Пансерайкос с 4:0 като гост в среща от 20-ия кръг. Българският защитник обаче пак остана резерва, като за момента продължава да има единствено 6 минути игрово време като смяна в един мач след трансфера си от Славия.

Съотборниците на Георгиев прегазиха игрово своя съперник, отправяйки 20 удара към вратата срещу само три за съперника. Независимо от това успехът не дойде лесно, защото до 89-ата минута резултатът беше само 1:0 за АЕК след попадение на Барнабаш Варга (55’).

Две минути преди края на редовното време столичани спечелиха дузпа, а за нарушение при нея Волней от домакините получи втори жълт картон и беше изгонен. От бялата точка румънският национал Разван Марин беше точен за 2:0.

В добавеното време гостите забиха още две попадения чрез бившия халф на Ливърпул Марко Груич (90+1’) и отново Варга (90+5’).

В този мач, вместо на Георгиев, наставникът Марко Николич избра да заложи на защитна двойка в лицето на хърватския ветеран Домагой Вида и камерунеца Аролд Мукуди.

В следващия кръг АЕК гостува на ПАОК на Кирил Десподов, като двубоят ще е в неделя от 19:30 часа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Конте: Това определено е абсурден сезон

Конте: Това определено е абсурден сезон

  • 8 фев 2026 | 16:36
  • 1289
  • 0
Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

  • 8 фев 2026 | 16:02
  • 3887
  • 2
Парма повали Болоня с гол в края

Парма повали Болоня с гол в края

  • 8 фев 2026 | 16:00
  • 1829
  • 0
Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

  • 8 фев 2026 | 15:05
  • 3243
  • 4
Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

  • 8 фев 2026 | 14:50
  • 3914
  • 1
Тер Стеген претърпя успешна операция

Тер Стеген претърпя успешна операция

  • 8 фев 2026 | 14:17
  • 1941
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 63108
  • 83
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 50080
  • 51
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 4787
  • 7
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 11447
  • 28
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

  • 8 фев 2026 | 17:32
  • 3992
  • 5
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 24961
  • 63