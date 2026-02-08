АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

АЕК на Мартин Георгиев се изкачи на върха в гръцкото първенство поне за няколко часа, след като разби Пансерайкос с 4:0 като гост в среща от 20-ия кръг. Българският защитник обаче пак остана резерва, като за момента продължава да има единствено 6 минути игрово време като смяна в един мач след трансфера си от Славия.

Съотборниците на Георгиев прегазиха игрово своя съперник, отправяйки 20 удара към вратата срещу само три за съперника. Независимо от това успехът не дойде лесно, защото до 89-ата минута резултатът беше само 1:0 за АЕК след попадение на Барнабаш Варга (55’).

Две минути преди края на редовното време столичани спечелиха дузпа, а за нарушение при нея Волней от домакините получи втори жълт картон и беше изгонен. От бялата точка румънският национал Разван Марин беше точен за 2:0.

В добавеното време гостите забиха още две попадения чрез бившия халф на Ливърпул Марко Груич (90+1’) и отново Варга (90+5’).

В този мач, вместо на Георгиев, наставникът Марко Николич избра да заложи на защитна двойка в лицето на хърватския ветеран Домагой Вида и камерунеца Аролд Мукуди.

В следващия кръг АЕК гостува на ПАОК на Кирил Десподов, като двубоят ще е в неделя от 19:30 часа.