Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

В днешния трети ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026 България ще има само един представител, който ще се впусне в битката.

Това е Владимир Зографски, който ще участва в индивидуалното състезание по ски скокове от малката шанца в Предадзо. Надпреварата стартира в 20:00 часа българско време.

Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца

За 32-годишния самоковец това е четвърто участие на Олимпийски игри в кариерата след Сочи 2014, Пьончанг 2018 и Пекин 2022. Неговото най-добро класиране е 14-то място на малката шанца в Южна Корея преди осем години.

Еър Влади със сигурност ще се надява да подобри това свое рекордно класиране, а шансовете за това не са никак малки предвид факта, че той прави най-силния сезон в своята кариера. Отделно Зографски не се представи никак лошо в тренировките в Предадзо и дори се класира шести в последния тренировъчен скок вчера.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto