Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 3064
  • 0
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

В днешния трети ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026 България ще има само един представител, който ще се впусне в битката.

Това е Владимир Зографски, който ще участва в индивидуалното състезание по ски скокове от малката шанца в Предадзо. Надпреварата стартира в 20:00 часа българско време.

Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца
Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца

За 32-годишния самоковец това е четвърто участие на Олимпийски игри в кариерата след Сочи 2014, Пьончанг 2018 и Пекин 2022. Неговото най-добро класиране е 14-то място на малката шанца в Южна Корея преди осем години.

Еър Влади със сигурност ще се надява да подобри това свое рекордно класиране, а шансовете за това не са никак малки предвид факта, че той прави най-силния сезон в своята кариера. Отделно Зографски не се представи никак лошо в тренировките в Предадзо и дори се класира шести в последния тренировъчен скок вчера.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Милано - Кортина 2026

България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

България на 13-то място по медали след втория ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 00:08
  • 6577
  • 0
Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

Иля Малинин донесе втора поредна титла на САЩ в отборното фигурно пързаляне

  • 9 фев 2026 | 00:06
  • 976
  • 1
Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

Ai помага за справянето със споровете при съдийството във фигурното пързаляне

  • 8 фев 2026 | 23:53
  • 531
  • 0
Линдзи Вон е била оперирана успешно в Тревизо

Линдзи Вон е била оперирана успешно в Тревизо

  • 8 фев 2026 | 23:48
  • 17701
  • 2
Датата 8 февруари става специална за Брийзи Джонсън

Датата 8 февруари става специална за Брийзи Джонсън

  • 8 фев 2026 | 23:22
  • 5014
  • 0
Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца

Зографски зае 6-то място в последния тренировъчен скок на малката шанца

  • 8 фев 2026 | 22:24
  • 6599
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 2097
  • 1
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 7715
  • 6
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 28058
  • 121
Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

  • 8 фев 2026 | 23:46
  • 26017
  • 65
Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

  • 8 фев 2026 | 23:47
  • 17120
  • 33